Филиппины проведут артиллерийское учение с 26 февраля по 1 марта в Маниле, чтобы повысить боевую готовность и совершенствование навыков стрельбы из различных видов артиллерии. Учение проводится на фоне растущей напряженности в Южно-Китайском море, где Китай претендует на большую часть территории и строит искусственные острова с военными объектами.

С 26 февраля по 1 марта 2024 года в Маниле пройдет артиллерийское учение, в котором примут участие около 300 военнослужащих и 20 единиц вооружения. Целью учения является повышение боевой готовности и совершенствование навыков стрельбы из различных видов артиллерии.

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Учение проводится на фоне растущей напряженности в Южно-Китайском море, где Китай претендует на большую часть территории и строит искусственные острова с военными объектами. Филиппины, а также другие страны региона, такие как Вьетнам, Малайзия, Бруней и Тайвань, оспаривают китайские притязания и поддерживают свободу навигации и полетов в этом районе.

В январе 2024 года Филиппины заявили, что Китай нарушил их суверенитет, когда два китайских военных самолета пролетели над островом Титу, который находится под контролем Филиппин, но также претендует на него Китай. Филиппины потребовали от Китая прекратить такие действия и уважать международное право.

Китай, в свою очередь, обвинил Филиппины в провокациях и нарушении китайской территориальной целостности. Китай также заявил, что имеет право на самооборону и будет решительно защищать свои интересы в Южно-Китайском море.

Артиллерийское учение в Маниле может быть воспринято Китаем как демонстрация силы и поддержки союзников Филиппин, таких как США и Япония, которые также выражают свою обеспокоенность по поводу китайской активности в регионе. Однако, по словам представителя филиппинского министерства обороны, учение не направлено против какой-либо конкретной страны и не связано с ситуацией в Южно-Китайском море.

"Это регулярное учение, которое мы проводим каждый год, чтобы поддерживать нашу боевую готовность и улучшать наши способности. Это не имеет никакого отношения к каким-либо региональным вопросам или спорам. Мы не хотим эскалации или конфликта с кем-либо. Мы просто хотим защищать нашу страну и наш народ", - сказал он.