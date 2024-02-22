Новая функция Scan Text в клавиатуре Gboard от Google позволяет пользователям Android легко копировать текст с книг, журналов, плакатов и других физических объектов с помощью камеры и технологии OCR.

Пользователи Android, которые используют клавиатуру Gboard от Google, получили новую функцию, которая может значительно упростить их жизнь. Речь идет о Scan Text (Сканировать текст), которая позволяет вам легко копировать текст с любой физической поверхности, будь то книга, журнал, плакат или даже экран другого устройства.

Функция Scan Text работает на основе технологии оптического распознавания символов (OCR), которая анализирует изображение и преобразует его в редактируемый текст. Для того, чтобы воспользоваться этой функцией, вам нужно нажать на иконку камеры в правом нижнем углу клавиатуры Gboard, направить камеру на интересующий вас текст и выделить его на экране. Затем вы можете скопировать текст в буфер обмена или вставить его в любое приложение.

Функция Scan Text поддерживает более 200 языков и может распознавать текст даже в условиях плохого освещения или искажения. Кроме того, функция работает оффлайн, то есть вам не нужно подключаться к интернету, чтобы ее использовать. Это может быть очень полезно, если вы хотите перевести текст с иностранного языка, сделать заметку из книги или журнала, сохранить контактную информацию с визитки или просто поделиться интересным цитатой с друзьями.



Функция Scan Text уже доступна для пользователей Android во всем мире. Для того, чтобы ее активировать, вам нужно обновить приложение Gboard до последней версии в Google Play. Если вы еще не пользуетесь Gboard, вы можете скачать его бесплатно и наслаждаться всеми его преимуществами, включая голосовой ввод, смайлики, стикеры, GIF и многое другое.