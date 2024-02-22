Samsung представила Galaxy Fit3, который отличается от предыдущих моделей более широким экраном, улучшенными функциями безопасности и здоровья, а также длительным временем работы от одного заряда.

Samsung представила свой новый фитнес-браслет Galaxy Fit3, который отличается от предыдущих моделей более широким экраном, улучшенными функциями безопасности и здоровья, а также длительным временем работы от одного заряда.

Источник фото: Samsung Galaxy Fit3 оснащен 1,57-дюймовым цветным OLED-экраном, на котором можно просматривать больше информации сразу. Корпус браслета выполнен из алюминия и имеет степень защиты IP68 и 5ATM от пыли и воды. Силиконовый ремешок имеет механизм отсоединения одним кликом, что облегчает смену ремешков. Пользователи могут персонализировать свой браслет, выбирая из более чем 100 предустановленных циферблатов или устанавливая свои фотографии в качестве фона.

Одним из главных преимуществ Galaxy Fit3 является его батарея, которая, по утверждению Samsung, может работать до 13 дней на одном заряде. Кроме того, браслет поддерживает быструю зарядку, которая позволяет восстановить до 65% заряда за 30 минут. Таким образом, пользователи могут меньше беспокоиться о зарядке браслета и больше сосредоточиться на своей ежедневной физической активности.



Galaxy Fit3 предназначен для отслеживания здоровья и активности пользователей, предлагая множество функций. Браслет может отслеживать более 100 видов тренировок, а также ежедневные активности, включая сон. Браслет также имеет функцию отслеживания храпа (при подключении к смартфону Samsung), измерения уровня кислорода в крови, мониторинга уровня стресса, измерения частоты сердечных сокращений и многого другого.



Кроме того, Galaxy Fit3 обладает новыми функциями безопасности, такими как определение падения и возможность вызвать экстренный номер в случае несчастных случаев. Браслет также может использоваться в качестве пульта дистанционного управления, например, для съемки фотографий с подключенного смартфона или управления медиа.



Samsung Galaxy Fit3 доступен с этой недели на выбранных рынках, но дата выхода в России пока неизвестна. Браслет появится в трех цветах: черном, серебристом и розовом.G Рекомендованная розничная цена Galaxy Fit3 составит 4990 рублей.