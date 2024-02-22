BenQ анонсировала новый игровой монитор MOBIUZ EX321UX. Эта 32-дюймовая модель 4K UHD (3840 x 2160) с частотой обновления 144 Гц и поддержкой HDR1400.

BenQ, ведущий производитель проекторов и мониторов, анонсировала новый игровой монитор MOBIUZ EX321UX. Эта 32-дюймовая модель 4K UHD (3840 x 2160) с частотой обновления 144 Гц и поддержкой HDR1400 создана для геймеров, которые хотят получить максимально реалистичные и захватывающие впечатления.

Источник изображения: BenQ

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Ключевые особенности MOBIUZ EX321UX:4K UHD разрешение: обеспечивает невероятную четкость изображения и детализацию. Частота обновления 144 Гц: гарантирует плавное движение в динамичных играх. HDR1400: обеспечивает реалистичное отображение HDR-контента с глубокими черными цветами и яркими светлыми участками. Технология FreeSync Premium Pro: устраняет разрывы изображения и обеспечивает плавный игровой процесс. Технология ELMB Sync: позволяет одновременно использовать FreeSync и режим размытия движения для еще более плавного изображения. Технология Light Tuner: позволяет геймерам настраивать яркость и контрастность изображения в темных игровых зонах. Технология Black eQualizer: увеличивает детализацию в темных областях изображения, не делая светлые области слишком яркими. Режим Color Vibrance: позволяет геймерам настроить цветовую насыщенность изображения для достижения оптимального визуального восприятия. Эргономичная подставка: позволяет регулировать высоту, наклон и поворот монитора.

MOBIUZ EX321UX – это отличный выбор для геймеров, которые хотят получить максимально реалистичные и захватывающие впечатления. Монитор обладает 4K UHD разрешением, частотой обновления 144 Гц, поддержкой HDR1400 и множеством других функций, которые помогут вам улучшить свои игровые навыки. Цена и доступность:MOBIUZ EX321UX поступит в продажу в марте 2024 года по цене $999.