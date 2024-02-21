Компания Arc Boat представила свою новую модель — Arc Sport. Это спортивная лодка с двумя электромоторами, которая может развивать скорость до 70 узлов и преодолеть до 200 миль на одном заряде. Лодка имеет изящный дизайн, комфортный интерьер и современную электронику. Arc Sport — это экологичная альтернатива традиционным лодкам с двигателями внутреннего сгорания.

Компания Arc Boat, специализирующаяся на производстве электрических лодок, представила свою новую модель — Arc Sport. Это спортивная лодка с мощностью 570 лошадиных сил, которая может развивать скорость до 70 узлов (130 км/ч).

Arc Sport — это лодка длиной 7,5 метра, которая может вместить до шести пассажиров. Она оснащена двумя электромоторами, которые питаются от литий-ионных батарей емкостью 200 кВт*ч. По заявлению производителя, лодка может преодолеть до 200 миль (320 км) на одном заряде, а полная зарядка занимает около четырех часов.

Одной из особенностей Arc Sport является ее дизайн, который сочетает в себе классические и современные элементы. Лодка имеет изящную форму корпуса, выполненную из углеродного волокна, а также стеклянную крышу, которая обеспечивает панорамный вид. В интерьере использованы высококачественные материалы, такие как кожа, алюминий и дерево. Лодка также обладает современной электроникой, включая сенсорный дисплей, систему навигации и аудиосистему.



Arc Sport — это не только быстрая и комфортная лодка, но и экологичная. Благодаря электрической тяге, она не выделяет вредных выбросов в атмосферу и не создает шума. Кроме того, лодка имеет систему регенеративного торможения, которая позволяет восстанавливать часть энергии при замедлении.



Arc Sport планируется запустить в продажу в конце 2024 года. Базовая комплектация будет стоит $258 тысяч или 23,8 млн рублей. Компания Arc Boat надеется, что Arc Sport привлечет внимание любителей водного спорта, которые ищут альтернативу традиционным лодкам с двигателями внутреннего сгорания.