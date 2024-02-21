Новая гарнитура от Sony предлагает улучшенное звуковое качество и погружение в игры для пользователей консоли PlayStation 5. Гарнитура поддерживает технологию 3D Audio, имеет два микрофона с шумоподавлением и совместима с разными устройствами через Bluetooth.

Компания Sony представила новую беспроводную гарнитуру PlayStation Pulse, которая обещает улучшить звуковое качество и погружение в игры для пользователей консоли PlayStation 5. Гарнитура будет доступна для покупки с 15 марта 2024 года по цене 199 долларов. Гарнитура PlayStation Pulse оснащена технологией 3D Audio, которая позволяет слышать звуки из разных направлений и расстояний, создавая ощущение присутствия в виртуальном мире. Гарнитура также имеет два встроенных микрофона с шумоподавлением, которые обеспечивают чистый и ясный голосовой чат с другими игроками. Кроме того, гарнитура имеет специальную кнопку, которая позволяет настраивать баланс между звуком игры и голосом, а также регулировать громкость и включать или выключать микрофон.Гарнитура PlayStation Pulse совместима не только с PlayStation 5, но и с PlayStation 4, ПК, Mac и мобильными устройствами через Bluetooth. Гарнитура имеет легкий и удобный дизайн, а также долгий срок работы от батареи - до 12 часов без подзарядки. В комплекте с гарнитурой идет адаптер USB Type-C, который позволяет подключать гарнитуру к консоли PlayStation 5 без проводов.

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Sony заявила, что гарнитура PlayStation Pulse создана специально для усиления впечатлений от игр на PlayStation 5, которая поддерживает множество титулов с 3D Audio, таких как Spider-Man: Miles Morales, Demon's Souls, Horizon Forbidden West и многие другие. Компания также обещала выпускать обновления для гарнитуры, которые будут улучшать ее функционал и совместимость с новыми играми.



Гарнитура PlayStation Pulse является продолжением линейки беспроводных гарнитур от Sony, которая включает в себя PlayStation Gold и PlayStation Platinum. Sony утверждает, что новая гарнитура предлагает лучшее звуковое качество и комфорт, чем ее предшественники, и станет идеальным аксессуаром для любителей игр на PlayStation 5.