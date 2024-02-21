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Великобритания инвестирует в спутниковое дистанционное зондирование земли
Министерство обороны Великобритании заключило контракты с Lockheed Martin и Rhea Group на разработку спутниковых систем управления для будущей национальной группировки дистанционного зондирования земли, которая будет запущена в 2027 году и будет обеспечивать высококачественные снимки поверхности Земли для различных целей.

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Министерство обороны Великобритании объявило о заключении контрактов с двумя ведущими компаниями в области аэрокосмической промышленности - Lockheed Martin и Rhea Group - на разработку спутниковых систем управления для будущей национальной группировки дистанционного зондирования земли (National Remote Sensing Constellation, NRSC).
Источник изображения: Википедия NRSC будет состоять из шести спутников, которые будут запущены в 2027 году и будут обеспечивать высококачественные снимки поверхности Земли в различных спектральных диапазонах. Эти данные будут использоваться для поддержки национальной безопасности, обороны, экологии, сельского хозяйства, гражданской авиации и других сфер.
Контракты, стоимостью более 100 миллионов фунтов стерлингов, были подписаны в рамках программы Space Capability Increment 1 (SCI-1), которая является частью национальной стратегии по развитию космической отрасли. SCI-1 направлена на усиление способностей Великобритании в области спутникового дистанционного зондирования земли, а также на создание новых рабочих мест и возможностей для британских компаний.

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, NRSC будет "представлять собой революционный шаг вперед в обеспечении нашей национальной безопасности и обороны в космосе". Он также отметил, что NRSC будет способствовать "повышению нашей глобальной конкурентоспособности и лидерства в космической сфере".

Генеральный директор Lockheed Martin UK Пол Ливингстон заявил, что его компания "гордится тем, что вносит свой вклад в развитие космической отрасли Великобритании и поддержку ее оборонных интересов". Он также добавил, что Lockheed Martin имеет "богатый опыт в разработке и эксплуатации спутниковых систем дистанционного зондирования земли для США и других стран".

Генеральный директор Rhea Group Андре Рибейро сказал, что его компания "рада сотрудничать с Министерством обороны Великобритании и Lockheed Martin в этом важном проекте". Он также подчеркнул, что Rhea Group имеет "широкую экспертизу в области космических систем управления и обработки данных".

NRSC будет являться первой национальной группировкой спутников дистанционного зондирования земли Великобритании, которая будет дополнять и интегрироваться с другими международными системами, такими как Copernicus, Sentinel и Landsat. NRSC также будет способствовать реализации амбициозных целей Великобритании по снижению выбросов углерода и борьбе с изменением климата.

#технологии #космос #наука #великобритания #экология #спутники #оборона #дистанционное_зондирование
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