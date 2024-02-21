В столице России состоялось торжественное открытие нового дата-центра «Москва-2», который является одним из самых современных и надежных в стране.

В столице России состоялось торжественное открытие нового дата-центра «Москва-2», который является одним из самых мощных и современных в стране. Дата-центр расположен на территории бывшего завода «ЗИЛ», где было выделено 15 гектаров под его строительство.

Дата-центр «Москва-2» обладает высоким уровнем надежности, безопасности и энергоэффективности. Он способен обслуживать до 40 тысяч серверов, которые могут хранить и обрабатывать огромные объемы данных. Дата-центр также оснащен современными системами охлаждения, пожаротушения, бесперебойного питания и физической защиты.



Дата-центр «Москва-2» предназначен для размещения облачных сервисов, интернет-платформ, социальных сетей, медиа-ресурсов, банковских и государственных систем. Он также будет использоваться для развития цифровой экономики, искусственного интеллекта, больших данных и интернета вещей.



На открытии дата-центра присутствовали представители властей, бизнеса и науки. Они отметили, что дата-центр «Москва-2» является важным шагом в развитии цифровой инфраструктуры России и повышении ее конкурентоспособности на мировом рынке. Они также выразили надежду на дальнейшее сотрудничество между государством, частным сектором и академическим сообществом в области информационных технологий.