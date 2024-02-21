ONYX BOOX представила в России новый ридер Kant 2 с 6-дюймовым экраном E Ink Carta Plus, поддержкой сенсорного управления и подсветки MOON Light 2, а также встроенным модулем Wi-Fi. Устройство работает на базе операционной системы Android 9.0, которая позволяет устанавливать сторонние приложения для чтения, обучения и развлечения.

Компания ONYX BOOX, лидер на рынке электронных книг, анонсировала 20 февраля текущего года выход нового ридера Kant 2 в России. Это устройство с 6-дюймовым экраном E Ink Carta Plus, поддержкой сенсорного управления и подсветки MOON Light 2, а также встроенным модулем Wi-Fi.

Источник изображения: ONYX BOOXKant 2 является преемником популярной модели Kant, которая вышла в 2020 году. Новинка отличается более тонким и легким корпусом, улучшенной производительностью и батареей, а также наличием слота для карты памяти microSD до 32 ГБ. Кроме того, Kant 2 поддерживает более 20 форматов текстовых и графических файлов, включая PDF, EPUB, MOBI, TXT, DOC, FB2, HTML, JPG, PNG и другие.

Ридер Kant 2 работает на базе операционной системы Android 9.0, которая позволяет устанавливать сторонние приложения для чтения, обучения и развлечения. Также в устройстве есть функция голосового синтеза речи TTS, которая может озвучивать любой текст на русском и английском языках. Для удобства пользователей, Kant 2 имеет физические кнопки перелистывания страниц, а также поддерживает Bluetooth-гарнитуры и педали.



ONYX BOOX Kant 2 уже доступен для предзаказа на официальном сайте компании по цене 9990 рублей. Поставки устройств начнутся в конце февраля. По словам представителей ONYX BOOX, Kant 2 - это идеальный выбор для тех, кто ищет компактный, функциональный и доступный ридер для чтения и работы с документами.