Рост курса Ethereum связан с рядом факторов, среди которых успешные обновления сети, расширение экосистемы децентрализованных приложений и сервисов, а также повышение интереса к некоторым уникальным активам на базе Ethereum.

Криптовалюта Ethereum, вторая по капитализации после биткоина, достигла нового исторического максимума в $3000 20 февраля 2024 года. Это первый раз, когда курс Ethereum превысил эту отметку с апреля 2022 года, когда он достиг $2968, но затем резко упал из-за коррекции на рынке.

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По данным сайта CoinMarketCap, капитализация Ethereum на момент написания статьи составляла около $342 миллиардов, что на $40 миллиардов больше, чем у крупнейшей компании Нидерландов по рыночной стоимости - Royal Dutch Shell. Также Ethereum опережает по капитализации такие известные компании, как Netflix, Coca-Cola, Toyota и McDonald's.

Рост курса Ethereum связан с рядом факторов, среди которых:

- Успешный запуск обновления сети Ethereum под названием Berlin, которое улучшило производительность и безопасность платформы, а также снизило комиссии за транзакции.

- Ожидание следующего обновления сети Ethereum под названием London, которое запланировано на июль 2024 года и которое введет механизм сжигания части комиссий за транзакции, что сделает предложение Ethereum более дефицитным и способствует росту цены.

- Расширение экосистемы децентрализованных приложений (DApps) и децентрализованных финансов (DeFi) на базе Ethereum, которые привлекают все больше пользователей и инвесторов. По данным сайта DappRadar, на Ethereum работает более 2000 DApps, которые обслуживают различные сферы, такие как игры, обмен, ставки, социальные сети и другие. По данным сайта DeFi Pulse, на Ethereum заблокировано более $40 миллиардов в DeFi-проектах, что составляет около 75% всего рынка DeFi.

- Повышение интереса к некоторым уникальным активам на базе Ethereum, таким как невзаимозаменяемые токены (NFT) и токенизированные акции. NFT - это цифровые сертификаты подлинности для различных видов контента, таких как искусство, музыка, видео, спорт и другие. Токенизированные акции - это цифровые представления долей в реальных компаниях, таких как Tesla, Apple, Amazon и другие. Оба этих типа активов позволяют пользователям покупать, продавать и обменивать их на платформе Ethereum с помощью смарт-контрактов.

Эксперты и аналитики полагают, что Ethereum имеет большой потенциал для дальнейшего роста и развития, так как он предлагает уникальные возможности для создания и использования децентрализованных приложений и сервисов, которые могут решать различные проблемы и потребности в современном мире. Однако они также предупреждают, что криптовалюта Ethereum подвержена высокой волатильности и риску, так как она зависит от многих факторов, таких как спрос и предложение, конкуренция, регуляция, технические проблемы и другие.