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Micron представила SSD Crucial T705 и оперативную память Crucial DDR5 Pro: Overclocking Edition
Компания Micron Technology представила два новых продукта из серии Crucial Pro — модули оперативной памяти Crucial DDR5 Pro: Overclocking Edition и твердотельный накопитель Crucial T705 стандарта PCIe 5.0.

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Компания Micron Technology, один из лидеров в области производства компьютерной памяти, 20 февраля текущего года представила два новых продукта из серии Crucial Pro, ориентированной на профессионалов и энтузиастов. Crucial DDR5 Pro: Overclocking Edition — это модули оперативной памяти нового поколения, которые обеспечивают высокую скорость, надежность и эффективность. Они поддерживают частоты до 6400 МГц и имеют улучшенную технологию охлаждения. Кроме того, они имеют специальный режим разгона, который позволяет увеличить производительность памяти еще больше.

Источник изображений: MicronCrucial DDR5 Pro: Overclocking Edition подходят для работы с самыми требовательными приложениями, такими как видеомонтаж, 3D-моделирование, игры и искусственный интеллект.

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Источник изображений: MicronCrucial T705 — это твердотельный накопитель нового поколения, который использует стандарт PCIe 5.0, обеспечивающий вдвое большую пропускную способность, чем предыдущий стандарт PCIe 4.0. Crucial T705 имеет скорость чтения до 14 ГБ/с и скорость записи до 12 ГБ/с, что делает его самым быстрым потребительским SSD в мире. Crucial T705 также имеет высокую емкость до 8 ТБ и низкое энергопотребление. Crucial T705 идеально подходит для хранения и обработки больших объемов данных, таких как 4K-видео, фотографии высокого разрешения, игры и музыка. Первые обзоры Crucial DDR5 Pro и Crucial T705 от ведущих технологических изданий и блогеров подтверждают высокий уровень этих продуктов. Они отмечают, что Crucial DDR5 Pro и Crucial T705 значительно превосходят конкурентов по скорости, стабильности и функциональности. Они также хвалят дизайн и качество сборки этих продуктов, а также их доступную цену.

Источник изображений: MicronCrucial DDR5 Pro и Crucial T705 уже доступны для предзаказа на официальном сайте компании Micron Technology и в партнерских магазинах. Ожидается, что они поступят в продажу во втором квартале 2024 года. Компания Micron Technology также планирует выпустить другие продукты из серии Crucial Pro, включая ноутбуки, настольные компьютеры и внешние накопители.

#ssd #оперативная память #pcie 5.0 #производительность #micron technology #crucial pro
Источник: 3dnews.ru
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Crucial представляет твердотельные накопители серии T705 со скоростью до 14,5 ГБ/с
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