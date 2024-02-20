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Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о самозапрете на кредиты и займы
С 1 марта 2025 года граждане России смогут запретить себе получать потребительские кредиты и займы, чтобы избежать чрезмерного задолжения. Для этого им нужно будет подать заявление в Единый реестр самозапретов, который будет веден Росфиннадзором.

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Государственная Дума Российской Федерации 20 февраля текущего года приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, который позволяет гражданам с 1 марта 2025 года устанавливать самозапрет на выдачу им потребительских кредитов или займов.

Источник фото: Википедия 

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Целью закона является защита прав потребителей финансовых услуг и предотвращение их чрезмерного задолжения.Согласно закону, гражданин может подать заявление в Единый реестр самозапретов на кредиты и займы, который будет веден Федеральной службой по надзору в сфере финансового рынка (Росфиннадзор). После этого он не сможет получить кредит или займ ни в одном банке или микрофинансовой организации, а также не сможет использовать кредитные карты или овердрафты.

Самозапрет действует в течение трех лет, после чего его можно продлить или отменить.Закон предусматривает, что заявление о самозапрете может быть подано как лично, так и через доверенное лицо или организацию, которая оказывает социальную помощь или консультации по вопросам финансового поведения. Также заявление может быть подано через портал государственных услуг или мобильное приложение Росфиннадзора.

Законопроект был разработан по инициативе депутатов Госдумы от фракций "Единая Россия" и "Справедливая Россия - За правду". Авторы закона считают, что он поможет снизить уровень финансового стресса и бедности среди населения, а также улучшить финансовую грамотность и ответственность граждан.По данным Росфиннадзора, на конец 2023 года общая задолженность россиян по потребительским кредитам и займам составляла 19,7 триллиона рублей, что на 12,5% больше, чем годом ранее. При этом 11,2% заемщиков имели просроченную задолженность более чем на 90 дней.

Кроме того, по данным Всемирного банка, Россия занимает 12-е место в мире по уровню долговой нагрузки населения, который составляет 18,4% от ВВП.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года, однако Росфиннадзор начнет принимать заявления о самозапрете с 1 января 2025 года. Для этого необходимо будет предоставить паспортные данные, ИНН, СНИЛС и контактную информацию. Заявление о самозапрете будет бесплатным и конфиденциальным.

#россия #госдума #закон #кредиты #займы #росфиннадзор #самозапрет
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