Samsung анонсировала обновление своих беспроводных наушников Galaxy Buds 2, Buds FE и Buds 2 Pro с новыми технологиями звука, которые обещают улучшить качество и удобство прослушивания музыки, подкастов и видео. Среди них - Auracast, 360 Audio и Auto Switch.

Samsung анонсировала обновление своих беспроводных наушников Galaxy Buds 2, Buds FE и Buds 2 Pro с новыми технологиями звука, которые обещают улучшить качество и удобство прослушивания музыки, подкастов и видео. Среди них - Auracast, 360 Audio и Auto Switch.

Источник изображения: Samsung

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Auracast - это технология, которая позволяет передавать звук с одного устройства Samsung на другое без потери качества. Например, вы можете слушать музыку с вашего смартфона на наушниках, а затем переключиться на телевизор или колонку, не прерывая воспроизведение. Auracast также поддерживает многоканальный звук, который создает ощущение объемности и присутствия.

360 Audio - это технология, которая адаптирует звук к ориентации вашей головы и положению устройства. Это значит, что вы можете слушать звук, как будто он исходит из разных направлений, в зависимости от того, куда вы смотрите. 360 Audio работает с Dolby Atmos и DTS:X, а также с контентом, который поддерживает пространственный звук, таким как фильмы, игры и VR.

Auto Switch - это технология, которая автоматически переключает наушники между разными устройствами Samsung, к которым они подключены. Например, если вы смотрите видео на планшете, а затем получаете звонок на смартфоне, наушники сами переключатся на смартфон, чтобы вы могли ответить на звонок, а потом вернутся к планшету.

Samsung заявила, что обновления с новыми технологиями звука будут доступны для скачивания с конца февраля 2024 года. Компания также обещала продолжать развивать свои аудио-решения, чтобы предоставлять пользователям лучший звуковой опыт.