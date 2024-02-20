MSI анонсировала новые блоки питания MAG GL 1000 и MAG GL 1250, которые поддерживают стандарт PCIe 5.1 и имеют высокую эффективность и надежность.

Компания MSI расширила свою линейку блоков питания MAG GL, предназначенных для высокопроизводительных игровых систем. Новые модели MAG GL 1000 и MAG GL 1250 обладают мощностью 1000 и 1250 Вт соответственно и соответствуют стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1.

Источник фото: MSIБлоки питания MAG GL имеют полностью модульную конструкцию, что позволяет подключать только необходимые кабели и обеспечивает оптимальный воздушный поток в корпусе. Кроме того, они оснащены 140-миллиметровым вентилятором с гидродинамическим подшипником, который обеспечивает тихую и надежную работу. Вентилятор имеет функцию Zero RPM, которая отключает его при низкой нагрузке, снижая уровень шума и энергопотребление.

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Одной из ключевых особенностей блоков питания MAG GL является поддержка нового стандарта PCIe 5.1, который обещает в два раза увеличить пропускную способность шины по сравнению с PCIe 4.0. Это позволит использовать самые мощные видеокарты и SSD-накопители без ограничений. Для этого блоки питания MAG GL имеют специальные кабели с дополнительными контактами, которые обеспечивают стабильное питание и совместимость с будущими устройствами.

Источник фото: MSIБлоки питания MAG GL также имеют высокий коэффициент эффективности 80 Plus Gold, который гарантирует более 90% эффективности при номинальной нагрузке. Блоки питания MAG GL защищены от перегрузки, перенапряжения, перегрева, короткого замыкания и других неисправностей. Они также поддерживают технологию MSI Mystic Light, которая позволяет настраивать подсветку блока питания в соответствии с цветовой гаммой системы.

Блоки питания MAG GL 1000 и MAG GL 1250 уже доступны для предзаказа на официальном сайте MSI по цене 199 и 229 евро соответственно. Они поставляются с 10-летней гарантией и комплектом кабелей в тканевой оплетке.