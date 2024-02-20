Южная Корея разрабатывает систему для перехвата дронов Северной Кореи на расстоянии до 30 км, а также микроспутниковую разведывательную систему для мониторинга Корейского полуострова.

Южная Корея 20 февраля текущего года объявила о планах разработать систему для перехвата дронов на расстоянии до 30 км, подобную американской системе "Coyote". Это решение было принято после того, как в конце декабря 2022 года пять БПЛА КНДР залетели в воздушное пространство Сеула.

Новая система будет состоять из нескольких специализированных прицепов, оснащенных пусковыми установками для запуска дронов-перехватчиков. Дроны-перехватчики будут способны быстро обнаруживать и уничтожать вражеские дроны, используя радары и оптические сенсоры.

Южная Корея также разрабатывает микроспутниковую разведывательную систему, которая будет запущена в 2025 году. Эта система будет дополнять ряд крупных военных разведывательных спутников, которые будут развернуты с 2022 года. Эти спутники будут обладать высокопроизводительными изображающими радарами и оптическим оборудованием, которые позволят им мониторить Корейский полуостров с высоким разрешением.



Южная Корея надеется, что комбинация этих двух систем повысит ее способность к раннему предупреждению и противодействию асимметричным угрозам, таким как подвижные ракетные установки Северной Кореи.