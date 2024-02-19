Xiaomi 14 Ultra: смартфон, который делает фотографии лучше, чем профессиональная камера. Узнайте о его уникальной системе камер, которая позволяет получать потрясающие снимки в любых условиях освещения и с любого расстояния.

Xiaomi 14 Ultra - это новый смартфон от китайского производителя Xiaomi, который обещает изменить представление о фотографии с наших телефонов. Данный смартфон оснащен уникальной системой камер, которая позволяет получать высококачественные изображения в любых условиях освещения и с любого расстояния.

Источник фото: XiaomiXiaomi уже рассказала о дизайне и характеристиках своего нового флагмана, который имеет 6,8-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 888, батарею на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки и 5G-связь. Но самое главное - это камера Xiaomi 14 Ultra, которая состоит из четырех модулей: основной на 108 Мп, телеобъектив на 48 Мп с 10-кратным оптическим зумом, ультраширокоугольный на 20 Мп и макрообъектив на 12 Мп.

Компания утверждает, что ее система камер использует передовые технологии обработки изображений, такие как искусственный интеллект, HDR, ночной режим, портретный режим и другие, чтобы создавать потрясающие снимки в любой ситуации. Кроме того, Xiaomi 14 Ultra может записывать видео в разрешении 8K и имеет специальный режим для съемки звездного неба.



Xiaomi также опубликовала несколько примеров фотографий, сделанных с помощью Xiaomi 14 Ultra, которые демонстрируют его возможности. На этих фотографиях можно увидеть детали лица, текстуру волос, цветы, пейзажи, здания и даже Луну. Xiaomi 14 Ultra показывает, что мобильная фотография может быть не хуже, чем профессиональная.

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Источник фото: Xiaomi Ожидается, что Xiaomi 14 Ultra будет представлен 22 февраля. Это будет мощный флагман с новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутренней памяти.