Warframe, популярная бесплатная игра в жанре шутера от третьего лица, выходит на iOS 20 февраля 2024 года. Мобильная версия игры будет полностью совместима с версиями для других платформ и позволит игрокам продолжать свое приключение в космическом мире Warframe на любом устройстве, используя один аккаунт.

Warframe, популярная бесплатная игра в жанре шутера от третьего лица, скоро появится на iOS. Разработчики из Digital Extremes объявили, что мобильная версия игры выйдет уже 20 февраля 2024 года и будет полностью совместима с версиями для ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Это значит, что игроки смогут продолжать свое приключение в космическом мире Warframe на любом устройстве, используя один аккаунт.

Источник изображения: Digital Extremes

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Warframe для iOS будет поддерживать все основные функции игры, включая сюжетные квесты, кооперативные миссии, PvP-режимы, кастомизацию персонажей и кораблей, а также обновления с новым контентом. Кроме того, игра будет оптимизирована для сенсорного управления и иметь возможность подключения внешних контроллеров. Разработчики также обещают, что мобильная версия не будет уступать по графике и производительности оригинальной игре.

Warframe — это одна из самых успешных и долгоживущих игр в своем жанре, которая существует с 2013 года и насчитывает более 60 миллионов зарегистрированных игроков. Игра постоянно развивается и расширяется, получая положительные отзывы от критиков и фанатов. Warframe для iOS станет еще одним шагом в популяризации этой уникальной игры среди мобильной аудитории.