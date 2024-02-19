Учёные из Калифорнийского технологического института (Caltech) впервые в истории собрали солнечную энергию с помощью орбитального спутника и передали её на Землю. Это открывает новые возможности для использования космической солнечной энергии как чистого и устойчивого источника энергии.

Впервые в истории учёные из Калифорнийского технологического института (Caltech) смогли собрать солнечную энергию с помощью орбитального спутника и передать её на Землю. Это открывает новые возможности для использования космической солнечной энергии как чистого и устойчивого источника энергии.

Источник изображения: Mmdi/Getty Images

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Спутник, названный "LightSail 2" (Световой парус 2), был запущен в июне 2019 года и находится на орбите высотой около 700 км. Он оснащен тонким парусом из полиэстера, который отражает солнечный свет и создаёт тягу для движения спутника. Он также имеет солнечные панели, которые преобразуют солнечный свет в электричество, а затем в лазерное излучение. Это излучение направляется на специальный приёмник на Земле, который преобразует его обратно в электричество.

По словам учёных, спутник может передавать до 2 кВт энергии на Землю, что достаточно для обеспечения электричеством нескольких ламп или ноутбуков. Они также заявили, что космическая солнечная энергия имеет ряд преимуществ перед наземными солнечными панелями, таких как доступность и отсутствие воздействия климатом.

Учёные из Caltech планируют продолжать развивать технологию космической солнечной энергии и стремятся построить крупномасштабную космическую солнечную электростанцию к 2030 году. Они также надеются сотрудничать с другими странами и организациями в этой области и делиться своими научными достижениями.