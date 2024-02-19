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Китай усиливает патрулирование вокруг спорных островов после гибели рыбаков
Береговая охрана Китая заявила, что будет проводить регулярное патрулирование вокруг островов в Южно-Китайском море, которые контролирует Тайвань, после того, как два китайских рыбака погибли в столкновении с тайваньским патрульным судном.

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Береговая охрана Китая 18 февраля текущего года объявила, что будет усиливать свою правоохранительную деятельность и проводить регулярное патрулирование вокруг спорных островов в Южно-Китайском море, которые контролирует Тайвань. Это заявление было сделано после того, как два китайских рыбака погибли в результате столкновения с тайваньским патрульным судном в прошлом месяце.
Источник фото: Википедия По словам представителя береговой охраны Китая, Чжан Чуньлиана, Китай будет защищать свои суверенные права и интересы в Южно-Китайском море и не допустит нарушения своей территории со стороны Тайваня или других стран. Он также призвал Тайвань прекратить провоцировать Китай и уважать его единство и целостность.
Острова, известные как Дуншацюй (Пратас) в Китае и Тунша в Тайване, расположены примерно в 340 километрах к юго-западу от тайваньского города Каосюн и являются единственной частью Южно-Китайского моря, которую фактически контролирует Тайвань. Остальные острова и рифы в этом регионе, которые богаты рыбой и нефтью, являются предметом спора между Китаем, Тайванем, Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией и Брунеем.

Напряженность между Китаем и Тайванем возросла после того, как 9 января тайваньское патрульное судно столкнулось с китайским рыболовным судном в районе островов. В результате столкновения два китайских рыбака погибли, а еще двое были ранены. Тайвань заявил, что его судно действовало в рамках закона и что китайское судно нарушило его воды. Китай же обвинил Тайвань в убийстве своих граждан и потребовал немедленного расследования и компенсации.

Китай считает Тайвань своей неотъемлемой частью и не признает его как суверенное государство. Китай также угрожает применить силу, если Тайвань объявит о своей независимости или получит военную поддержку от США, которые являются его главным союзником и поставщиком оружия.

#китай #тайвань #южно-китайское море #береговая охрана #патрулирование #спорные территории
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