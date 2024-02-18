Этот разъем обеспечивает высокую энергопотребляемость и надежность видеокарт, а также упрощает их установку и сертификацию. NVIDIA планирует начать продажи видеокарт RTX 5000 в 2026 году.

Компания NVIDIA объявила, что все видеокарты RTX 5000, основанные на архитектуре NVIDIA Ada Lovelace, будут использовать новый 16-пиновый разъем питания 12VHPWR. Этот разъем был впервые применен на топовых моделях RTX 4000 и позволяет обеспечить высокую энергопотребляемость и надежность видеокарт. Разъем 12VHPWR имеет ряд преимуществ перед традиционными 6- и 8-пиновыми разъемами, такие как:

Уменьшение количества кабелей и разъемов, необходимых для подключения видеокарты к блоку питания. Это упрощает установку и улучшает вентиляцию в корпусе.

Увеличение максимальной мощности, которую может передавать разъем. Разъем 12VHPWR способен выдавать до 600 Вт, что в два раза больше, чем 8-пиновый разъем.

Улучшение качества и безопасности питания. Разъем 12VHPWR имеет более прочные и термостойкие контакты, которые предотвращают перегрев и плавление разъемов.

NVIDIA заявила, что разъем 12VHPWR будет стандартизирован и применен ко всем видеокартам RTX 5000, начиная от RTX 5060 и выше. Это позволит компании экономить на производстве и дизайне видеокарт, а также подготовиться к выпуску более мощных продуктов в будущем.

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Видеокарты RTX 5000, оснащенные разъемом 12VHPWR, будут поставляться со специальным адаптером, который позволит подключить их к стандартным блокам питания. Однако NVIDIA рекомендует использовать БП, которые поддерживают разъем 12VHPWR напрямую, чтобы обеспечить оптимальную работу видеокарты.

Видеокарты RTX 5000 станут новым поколением графических ускорителей NVIDIA, которые предназначены для профессиональных задач, таких как рендеринг, искусственный интеллект, графика и вычисления. Они имеют 100 ядер RT третьего поколения, 400 ядер Tensor четвертого поколения, 12 800 ядер CUDA и 32 ГБ памяти GDDR62. Они также поддерживают кодирование видео в формате AV1, который на 40% эффективнее, чем H.2642.

NVIDIA планирует начать продажи видеокарт RTX 5000 в 2026 году. Сначала будут доступны коммерческие версии, а затем пользовательские. Компания уже ведет переговоры с потенциальными партнёрами.