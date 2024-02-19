Австрийская компания FlyNow Aviation разработала и представила eCopter — одноместный автопилотируемый летательный аппарат, который может стать альтернативой наземному такси.

eCopter — это новый электрический вертолет, созданный австрийской компанией FlyNow Aviation. Этот летательный аппарат может перевозить одного пассажира и управляться автоматически. Он отличается от других проектов «аэротакси» тем, что имеет только два противовращающихся ротора, что упрощает его конструкцию и сертификацию.

eCopter обладает рядом преимуществ перед конкурентами, таких как:

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- Низкая стоимость производства и эксплуатации. По данным FlyNow, eCopter будет стоить в десять раз дешевле, чем другие аналогичные аппараты.

- Высокая энергоэффективность и дальность полета. Благодаря электрическому приводу, eCopter может летать до 50 км с максимальной скоростью 130 км/ч и грузоподъемностью 200 кг.

- Низкий уровень шума и загрязнения. eCopter издает меньше шума, чем обычный вертолет, и не выбрасывает в атмосферу углекислого газа.

- Простота управления и безопасность. eCopter оснащен автопилотом, который следует заранее заданному маршруту, и системой предотвращения столкновений с другими летательными аппаратами или птицами.

- Быстрая сертификация и запуск на рынок. eCopter соответствует существующим нормам и стандартам для электрических вертолетов, что ускоряет его лицензирование и внедрение.

FlyNow планирует начать коммерческое производство eCopter в 2026 году. Сначала будет выпущена грузовая версия, а затем пассажирские. Компания уже ведет переговоры с потенциальными партнерами, которые могут использовать eCopter для организации услуг «аэротакси» или «аэрогруза». Источник: www.flynow-aviation.com