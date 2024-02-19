Компания IonQ, лидер в области квантовых вычислений, открыла в Сиэтле первый в США завод по производству квантовых компьютеров, которые можно развертывать в центрах обработки данных клиентов.

Компания США по производству аппаратного и программного обеспечения для квантовых вычислений "IonQ" 16 февраля текущего года заявила, об открытии завода квантовых компьютеров, находящийся в Ботелле, окрестности Сиэтла.

реклама

Завод будет производить квантовые компьютеры, которые можно развертывать в центрах обработки данных клиентов. Компания также сообщила об увеличении площади здания в Сиэтле с 65 тысяч до 105 тысяч квадратных футов. На заводе будет располагаться второй квантовый центр данных компании, предоставляющий облачный доступ к квантовым системам IonQ, а также основное производственное подразделение в США. Завод также будет размещать команды по исследованиям и разработкам, в том числе команды, занимающиеся выпуском следующего поколения квантовых систем IonQ Forte Enterprise и IonQ Tempo.



Новый квантовый завод закрепляет за Сиэтлом статус центра технологической инновации и производства.



«Завод в Сиэтле является воплощением обязательства IonQ сделать улучшенные квантовые вычисления и предоставить квантовые компьютеры в руки клиентов», - сказал генеральный директор IonQ Питер Чапман. «IonQ не просто строит производственный завод; мы также инвестируем в окружающее сообщество, привлекая таланты в Сиэтл и предоставляя организациям в сообществе инновационные квантовые возможности».



На церемонии открытия завода IonQ сенатор от Вашингтона Мария Кантвелл - стойкий сторонник науки и технологических исследований - похвалила руководство IonQ в стремление к квантовой инновациям.



«Квантовые мощности могут помочь нам создавать новые лекарства и бороться с болезнями, ускорять альтернативы чистой энергии и улучшать продовольственное производство», - сказала сенатор Кантвелл. «Квантовые вычисления появляются в нашем регионе благодаря идеальной системе устройства университетов, предприятий, лабораторий и талантливых работников».

Компания в настоящее время работает с глобальными корпорациями, такими как Hyundai Motor Company, Airbus и GE Research, чтобы применять квантовые вычисления к сложным задачам внутри их бизнеса.