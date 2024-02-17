В Приморье прошли учения по борьбе с беспилотными судами, в которых участвовал новейший корвет Тихоокеанского флота «Совершенный». Корвет успешно применил свои артиллерийские и ракетные системы для уничтожения целей на воде и в воздухе, а также во взаимодействии с вертолетом Ка-27ПЛ обнаружили и уничтожили подводную лодку условного противника.

В Приморском крае состоялись учения по борьбе с беспилотными судами, в которых принял участие новейший корвет Тихоокеанского флота «Совершенный». Об этом сообщает пресс-служба ТОФ.





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По сценарию учений, корвет «Совершенный» обнаружил группу безэкипажных катеров, которые имитировали суда условного противника. Корвет применил свои артиллерийские и ракетные системы для поражения целей на воде и в воздухе.

В ходе стрельб были использованы 100-мм универсальный артиллерийский комплекс А-190, 30-мм артиллерийские установки АК-630М и противокорабельные ракеты «Уран».Кроме того, корвет «Совершенный» отработал взаимодействие с вертолетом Ка-27ПЛ, который выполнял задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника. Вертолет сбросил глубинные бомбы и залпом ракетных гранат уничтожил субмарину.

Корвет «Совершенный» вошел в состав Тихоокеанского флота в 2023 году. Он относится к проекту 20380 и является многоцелевым кораблем, способным действовать в составе соединений и самостоятельно. Корвет оснащен современными средствами радиоэлектронной борьбы, гидроакустической разведки, противолодочной и противовоздушной обороны. Его длина составляет 104,5 метра, ширина — 13 метров, водоизмещение — 2200 тонн, скорость — до 27 узлов, дальность плавания — до 4000 миль, автономность — до 15 суток. Источник фото: Википедия