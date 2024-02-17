Приставка сможет запускать игры на движке Unreal Engine 5 с трассировкой лучей, обещая революционное качество графики и реализма.

Компания Nintendo анонсировала свою новую игровую консоль Nintendo Switch 2, которая появится на рынке в марте 2025 года. Приставка будет обладать мощным процессором и графическим ускорителем, способными запускать игры на современном движке Unreal Engine 5 с поддержкой трассировки лучей. Это позволит создавать реалистичные и захватывающие игровые миры с высоким уровнем детализации и освещения.

Nintendo Switch 2 также будет совместима со всеми играми и аксессуарами для предыдущей версии консоли, а также получит новые функции, такие как беспроводная зарядка, расширенная виртуальная реальность и голосовое управление. Консоль будет доступна в разных цветах и дизайнах, а также в специальных изданиях, посвященных популярным франшизам Nintendo, таким как Mario, Zelda и Pokemon.

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Nintendo Switch 2 является ответом Nintendo на конкуренцию со стороны Sony и Microsoft, которые также выпустили свои новые консоли PlayStation 5 и Xbox Series X в конце 2023 года. Эти консоли также предлагают высокую производительность и качество графики, но имеют большие размеры и цены, а также ограниченную мобильность. Nintendo Switch 2, напротив, сохранит свою гибкость и портативность, позволяя игрокам переключаться между режимами домашней и портативной игры.

Nintendo Switch 2 уже вызвала большой интерес среди геймеров и экспертов, которые ждут с нетерпением ее выхода на рынок. По словам президента Nintendo Шунтаро Фурукавы, Nintendo Switch 2 станет "революционным продуктом, который откроет новую эру в истории игр".