Учения направлены на повышение способности стран-участниц к совместным действиям в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с загрязнением морской среды нефтью и нефтепродуктами.

Филиппинская береговая охрана (PCG) объявила, что она планирует пригласить Вьетнам, США и Южную Корею принять участие в ежегодных учениях по ликвидации разливов нефти "Marpolex", которые состоятся в июне 2024 года в районе города Бакалод, провинция Западный Негрос. Источник фото: Википедия Учения Marpolex, которые проводятся с 1988 года, направлены на повышение способности стран-участниц к совместным действиям в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с загрязнением морской среды нефтью и нефтепродуктами.

В этом году на учениях планируется задействовать восемь кораблей из Филиппин, Индонезии и Японии, а также вертолеты, самолеты и специальное оборудование для сбора и утилизации нефти.

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Командующий PCG адмирал Джордж Урсабия заявил, что приглашение Вьетнама, США и Южной Кореи является частью усилий по расширению сотрудничества в области морской безопасности и охраны окружающей среды в регионе.

"Мы хотим продемонстрировать нашу открытость и готовность работать с другими странами по вопросам, которые затрагивают наши общие интересы и ценности. Мы также хотим обменяться опытом и лучшими практиками по предотвращению и устранению последствий нефтяных разливов, которые могут нанести серьезный ущерб нашим морским ресурсам и биоразнообразию", - сказал он.