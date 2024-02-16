Продление программы позволит обеспечить стабильность и перспективность развития отрасли, а также учесть новые вызовы и угрозы в сфере обороны и безопасности.

Правительство России приняло решение о продлении государственной программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса» до 2034 года. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов на заседании Совета по вопросам оборонно-промышленного комплекса, которое прошло под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.

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РИА «Новости»

По словам Борисова, продление госпрограммы позволит обеспечить стабильность и перспективность развития отрасли, а также учесть новые вызовы и угрозы в сфере обороны и безопасности. В рамках госпрограммы предусмотрено финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, модернизацию производственной базы, поддержку экспорта вооружений и военной техники, а также социальную защиту работников ОПК2.

Согласно данным Минпромторга, объем финансирования госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса» в 2021–2027 годах составит 60,3 трлн рублей, из которых 8,6 трлн рублей будут выделены из федерального бюджета3. По оценке вице-премьера, это позволит увеличить долю гражданской продукции в общем объеме выпускаемой продукции ОПК с 23% в 2020 году до 30% в 2027 году2.

Госпрограмма «Развитие оборонно-промышленного комплекса» была утверждена в 2013 году и изначально рассчитана до 2020 года. В 2019 году правительство продлило ее до 2027 года и выделило на выполнение программы с 2019 года до конца срока 74,9 млрд рублей1. Продление госпрограммы до 2034 года регулируется Федеральным законом от 29 декабря 2022 года No 643-ФЗ, который вступит в силу с 1 сентября 2024 года.