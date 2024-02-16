Президенты Азербайджана и Израиля впервые встретились на высшем уровне и обсудили перспективы сотрудничества в разных сферах. Они также подписали совместное заявление о дружбе и партнерстве между двумя странами.

16 февраля в Мюнхене состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Израиля Ицхака Герцога. Это была первая встреча на высшем уровне между двумя странами, которые поддерживают дружеские и партнерские отношения в различных сферах.

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На встрече обсуждались перспективы развития сотрудничества в области обороны, энергетики, транспорта, туризма, культуры, образования и гуманитарной помощи. Также затрагивались вопросы региональной безопасности, борьбы с терроризмом, урегулирования конфликтов и сотрудничества в рамках международных организаций.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность Президенту Израиля Ицхаку Герцогу за инициативу проведения встречи и подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение развитию связей с Израилем, который является одним из ближайших партнеров Азербайджана на пространстве Европейского Союза. Он также отметил, что Азербайджан всегда поддерживал мирное сосуществование народов и религий и создал благоприятные условия для жизни еврейской общины в своей стране.

Президент Израиля Ицхак Герцог поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева за теплый прием и высоко оценил уровень доверия и взаимопонимания между двумя странами. Он также выразил свое восхищение достижениями Азербайджана в области экономики, социального развития и модернизации. Он подтвердил готовность Израиля продолжать оказывать поддержку Азербайджану в восстановлении и развитии освобожденных от оккупации территорий.

По итогам встречи лидеры двух стран подписали совместное заявление, в котором подтвердили свою приверженность укреплению дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в интересах своих народов и региональной стабилизации.