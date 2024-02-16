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Airbus уверенно опережает Boeing и наращивает поставки самолетов в 2024 году
Европейский авиастроитель Airbus показал хорошие финансовые результаты за 2023 год и заявил, что в 2024 году планирует увеличить поставки самолетов до 800 единиц.

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Компания  Airbus в своем последнем годовом отчете о доходах, опубликованном 15 февраля текущего года, показала хорошие результаты своего бизнеса по производству коммерческих самолетов и заявила, что в этом году планирует увеличить их поставки до 800 единиц, что на 65 единиц больше, чем в 2023 году.


"Мы достигли прогресса в увеличении производства, несмотря на то, что сохраняются   проблемы в цепочке поставок и геополитических спорах, поэтому я считаю, что это действительно заслуживает похвалы", - заявил генеральный директор Гийом Фори.


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Airbus демонстрирует успехи, в отличие от своего американского соперника Boeing, который сталкивается с трудностями в контроле качества производства после инцидента в прошлом месяце, когда с самолета 737 Max 9 отвалилась аварийная дверь.


Фори отметил, что Airbus не рассчитывает на то, что авиакомпании захотят сменить поставщика в ближайшее время, так как у него уже есть большой запас заказов на самолеты A320 с узким фюзеляжем, которые конкурируют с линейкой Boeing 737.


"То, что происходит в отрасли в целом — я имею в виду ситуацию с конкурентом, очевидно, влияет на все это", сказал Фори журналистам в главном офисе компании в Тулузе, Франция. Но он добавил, что компания фокусируется на выполнении заказов от существующих клиентов, "которые не зависят от того, что может случиться снаружи".


Новые заказы на самолеты будут доступны только в следующем десятилетии, "так что это больше повлияет на долгосрочное конкурентное положение двух компаний, чем на краткосрочную перспективу", - добавил Гийом Фори.


Airbus сообщила, что скорректированная прибыль до вычета процентов и налогов увеличилась на 4% и составила 5,8 миллиардов евро (6,2 миллиардов долларов) при увеличении выручки на 11%. Компания также объявила о намерении выплатить акционерам специальные дивиденды, помимо обычных дивидендов, что отражает перспективы роста и сильный баланс, включая денежный поток, который увеличился на 14% и достиг 10,7 миллиардов евро.Генеральный директор Airbus Гийом Фори (слева), директор по устойчивому развитию и коммуникациям Джули Китчер и финансовый директор Томас Тепфер представляют европейскому аэрокосмическому гиганту итоги работы за год.

#сша #финансы #самолет #airbus #отчет
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