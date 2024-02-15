Беспилотники Waymo столкнулись с проблемами: компания отзывает автомобили из-за сбоев в программном обеспечении

Производитель технологии для беспилотных автомобилей «Waymo», дочерняя компания «Google Alphabet», заявила, что вынуждена отозвать свои автономные транспортные средства из-за проблем с программным обеспечением. Это произошло после того, как два ее беспилотных автомобиля столкнулись с одним и тем же пикапом.

Источник изображения: Википедия«Waymo» подтвердила, что отзыв может затронуть до 444 автономных транспортных средств. Компания также уточнила, что инциденты произошли в Финиксе в декабре 2023 г., до того как было выпущено обновление программного обеспечения. 11 декабря 2023 г. один из автомобилей Waymo столкнулся с пикапом, который перестраивался со средней полосы в правую полосу движения. Всего через несколько минут второй автомобиль Waymo также столкнулся с этим же пикапом.

По словам представителей компании, во время инцидентов их автомобили двигались со скоростью 50 км/ч.

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С 20 декабря 2023 года по 12 января 2024 года Waymo активно обсуждала эти инциденты с Национальным управлением безопасности дорожного движения и обновила программное обеспечение во всех затронутых транспортных средствах.