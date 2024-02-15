Microsoft делает рекордные инвестиции в Германию, усиливая свои возможности в области искусственного интеллекта и облачных вычислений. Это шаг, который подчеркивает решимость Германии быть на переднем крае технологического прогресса.”

Канцлер Германии Олаф Шольц 15 февраля текущего года на встрече с вице-председателем и президентом корпорации Майкрософт Брэдом Смитом заявил, что одобряет объявление Майкрософт о масштабных инвестициях в экономику Германии. Так же он добавил, что очень признателен за предоставленную возможность к прогрессу и развитию, подчеркивая, что это демонстрирует решимость Германии быть открытой экономикой.

Федеральный канцлер Олаф Шольц (справа) и вице-председатель и президент корпорации Microsoft Брэд Смит (слева) пожимают друг другу руки в Берлине.В свою очередь вице-председатель Майкрософт Брэд Смит заявил, что данное вложение стало самым крупным в истории Майкрософт в Германии и включает в себя программу обучения искусственному интеллекту, что подчеркивает их стремление быть на переднем крае технологического прогресса.

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Майкрософт также стремится быть ближе к своим крупным клиентам в Германии, таким как немецкая химико-фармацевтическая транснациональная корпорация "Bayer AG" и энергетическая компания "Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk", с целью минимизировать задержки по времени между центрами обработки данных и приложениями, что подчеркивает их обязательство к эффективности и инновациям.