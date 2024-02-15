AC313A преодолевает холод: Ключевой шаг к коммерческому использованию нового китайского вертолета.

Китайская корпорация авиационной промышленности (Aviation Industry Corporation of China) 14 февраля заявила, о благополучном окончании летных испытаний своего свежего вертолета гражданской авиации «AC313A». Полет осуществлялся при температуре от минус 20 до минус 30 градусов. Данные испытания проходили на севере Китая, в провинции Хэйлунцзан.

Источник изображения: Википедия

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Главной целью проверки была определение характеристик «AC313A», включая способность к набору высоты, зависанию в воздухе и горизонтальному полету, а также проверка функционирования аппаратуры и моторов при отрицательных температурах.

Вертолет является разновидность вертолета «AC313», создан для осуществления спасательных миссий в сложной местности и при любых метеорологических условиях. Его наибольший взлетный вес достигает 13 тонн.

Согласно тактико-технических характеристик, «AC313A» оснащен тремя двигателями «Pratt & Whitney Canada PT6B-67A1». Способен перевозить до 18 пассажиров и имеет максимальную дальность полета 1050 километров. Воздушное судно оборудовано одним главным ротором и двумя хвостовыми роторами. Вертолет также способен перевозить до 4 тонн груза внутри или до 5 тонн на внешнем подвесе.

По окончании тестов в холодных условиях, Китайская корпорация авиационной промышленности намерена осуществить процедуру сертификации летной пригодности этого нового образца, что откроет дорогу к его коммерческому использованию в перспективе.