Второй испытательный полет флагманской ракеты H3, разработанной Японским космическим агентством, был отложен из-за грома и сильный ветра

Японское космическое агентство (JAXA) 13 февраля 2024 года было вынуждено отложить второй испытательный полет своей новейшей флагманской ракеты "H3" из-за неблагоприятных прогнозов погоды. Это решение было принято в свете стремления космических специалистов обеспечить успешный запуск, особенно учитывая неудачу первого полета ракеты годом ранее.



Масаси Окада, руководитель проекта "H3" в "JAXA", заявил, что на стартовой площадке космического центра Танэгасима на юге Японии прогнозировались гром и сильный ветер. Изначально запуск был запланирован на четверг, но теперь новая дата будет определена уже в среду.

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Предстоящий запуск является ключевым испытанием после неудачного полета в марте прошлого года, когда ракету пришлось уничтожить вместе с усовершенствованным спутником наблюдения за землей (ALOS-3), который она несла. Это вызвало разочарование и неопределенность в отношении планов Японии по освоению космоса, особенно после того, как космический корабль, разработанный японской компанией, потерпел крушение во время попытки посадки на Луну в апреле. С тех пор "JAXA" и ее главный подрядчик "Mitsubishi Heavy Industries" выявили и смягчили возможные проблемы с электричеством, которые привели к сбою запуска двигателя второй ступени ракеты H3, и тщательно отрепетировали предстоящий второй испытательный полет.

«У нас был год турбулентности, но мы приняли все возможные меры, которые могли», — сказал Окада.

Основная цель миссии - вывести ракету на намеченную траекторию. JAXA также стремится вывести полезную нагрузку ракеты на запланированную орбиту, но на этот раз H3 будет нести 2,6-тонный макет спутника ALOS, названный VEP-4, вместо настоящего. Он также будет нести два наблюдательных микроспутника, один из которых разработан Canon Electronics и может захватывать неподвижные и движущиеся изображения с высокой скоростью обработки, а другой разработан совместно с Seiren и несколькими другими компаниями и университетами.

Запуск ракеты H3 уже был отложен более чем на два года из-за задержки разработки двигателя. Ракета является первой новой серией в Японии за более чем два десятилетия, она была разработана стоимостью 220 миллиардов иен (около 1,5 миллиарда долларов) JAXA и Mitsubishi Heavy Industries в качестве более дешевого и конкурентоспособного в глобальном масштабе преемника японской торговой марки H-2A, которая должна быть снята с вооружения после предстоящего 50-го запуска.

H3 может нести большую полезную нагрузку, чем H-2A, при вдвое меньших затратах на запуск и имеет недавно разработанный главный двигатель на водородном топливе. Ожидания высоки после исторической точной посадки на Луну в прошлом месяце космического аппарата, запущенного с ракеты H-2A, с надеждой, что это покажет конкурентоспособность Японии с Соединенными Штатами и соперником Китаем. Ранее в январе 48-я ракета H-2A успешно вывела спутник-шпион на запланированную орбиту.