Министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг встретился с новым послом Великобритании в Монголии Фионой Блайт.

9 февраля 2024 года состоялась встреча между министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг и Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Монголии Фионой Блайт, заявило агенство Монцаме.



Батмунхийн Батцэцэг высоко оценила дружеские и партнерские связи между Монголией и Великобританией и выразила надежду, что посол Фиона Блайт сделает все возможное для их дальнейшего укрепления, поднятия уровня сотрудничества и реализации взаимных визитов на высшем уровне.



Фиона Блайт отметила, что в прошлом году две страны успешно отпраздновали исторический юбилей - 60 лет установления дипломатических отношений, и подтвердила, что она будет активно работать над дальнейшим расширением двусторонних связей.

Фиона Блайт имеет богатый опыт работы в правительстве Великобритании, включая должность секретаря по национальной безопасности, а также в Министерстве иностранных дел, по делам содружества и развития, в постоянном представительстве Великобритании при ООН и миссии ООН в Сомали.





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