AOT анонсировал планы по расширению и улучшению двух крупнейших аэропортов Таиланда: Суварнабхуми и Дон Муанг.





Airports of Thailand (далее AOT), оператор аэропортов Таиланда, 10 февраля с.г. анонсировал свои планы по расширению и улучшению двух крупнейших аэропортов страны: Суварнабхуми и Дон Муанг. Целью этих проектов является повышение качества и безопасности обслуживания пассажиров, которых ожидается вернуться к уровню до пандемии в 65 миллионов человек в год.

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AOT собирается увеличить число рейсов, обслуживаемых спутниковым терминалом 1 Суварнабхуми (SAT-1), с 50 до 120 в день в ближайшие два месяца и до 400 к концу года. Это позволит обеспечить больший комфорт для пассажиров и привлечь больше бизнес-партнеров в аэропорт.

AOT также запускает проект восточного расширения аэропорта Суварнабхуми, который предусматривает строительство нового пассажирского здания на востоке, которое сможет вместить дополнительные 15 миллионов пассажиров в год. Проект оценивается в 8 миллиардов бат, а тендер на его реализацию начнется в мае с.г. Кроме того, AOT инвестирует 36 миллиардов бат в третий этап развития международного аэропорта Дон Муанг. Этот этап включает в себя создание нового международного пассажирского терминала и ремонт пассажирского здания 1, чтобы повысить пропускную способность аэропорта с 30 до 50 миллионов пассажиров в год.

Эти проекты демонстрируют серьезные намерения AOT по модернизации инфраструктуры и пропускной способности аэропортов Таиланда.