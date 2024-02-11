Тайвань отражает вторжение китайских воздушных шаров в праздничный период.

Военное руководство Тайваня 10 февраля с.г. заявило, что в период с 00:00 9 февраля по 00:00 10 февраля с.г. обнаружила в своем воздушном пространстве восемь китайских воздушных шаров, вторгшихся в Тайваньский пролив, из которых два проникли над островом во время повышенной активности перед празднованием Лунного Нового года.

Тайвань, который Китай считает своей собственностью, несмотря на протесты тайбэйского правительства, с декабря сталкивается с проблемой воздушных шаров, которые, по его мнению, угрожают безопасности авиации и являются формой психологического давления.

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По заявлении представителей министерства Тайваня два шара перелетели через север Тайваня. Остальные приблизились к берегу, прежде чем исчезнуть, хотя один пролетел над морем к северу от Тайваня.

Китайское министерство обороны не отвечало на звонки с просьбой прокомментировать данный инцидент.

В прошлом месяце китайское правительство отвергло повторные жалобы Тайваня на воздушные шары, заявив, что они используются для метеорологических целей и не имеют политического подтекста.

Китайские военные самолеты регулярно летают в Тайваньском проливе и часто пересекают его среднюю линию, которая раньше служила неформальной границей между двумя сторонами.