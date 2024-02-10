Китайские ученые намерены обогнать мир в исследовании экзопланет с помощью нового телескопа.

Руководство Шанхайского университета "Цзяотун" заявило, что в 2026 году на северо-западе Китая начнет работать большой спектроскопический телескоп (“Jiaotong University Spectroscopic Telescope”), созданный для поиска экзопланет. Телескоп будет расположен на горе Сайшитэн рядом с деревней Лэнху в провинции Цинхай. Его апертура составит 4,4 метра, что даст ему возможность быстро менять цели наблюдения. Ученые надеются, что телескоп даст множество научных открытий в разных сферах, в том числе в астрономии в изучении экзопланет.

Кроме того, телескоп будет тесно сотрудничать с широкоугольным обзорным телескопом Mozi и готовящимся к запуску телескопом Китайской космической станции. Ожидается, что это сотрудничество предоставит необходимые данные наблюдений, еще больше укрепив возможности Китая и его вклад в мировую астрономию.

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Подводя итог, спектроскопический телескоп Университета Цзяотон представляет собой значительный шаг вперед в астрономических исследованиях и технологиях Китая. Его ожидаемое завершение в 2026 году не только расширит возможности Китая в области наблюдений, но и внесет значительный вклад в глобальное понимание космоса и небесных явлений. Благодаря этой разработке Шанхайский университет Цзяо Тун и Китай в целом готовы внести существенный вклад в область астрономии.