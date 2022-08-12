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OnePlus Ace Pro – Snapdragon 8+ Gen1, 50-МП камера и 150-Вт зарядка по цене от $520
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Новый смартфон презентовала компания OnePlus. Сам производитель позиционирует данную модель как новый эталон производительных телефонов. Новинка называется OnePlus Ace Pro.

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В смартфоне используется OLED-дисплей с диагональю 6,7 дюйма. Ширина рамок вокруг панели на органических светодиодах составляет 1,47 мм, а сам экран занимает 93,4% всей передней части смартфона. Дисплей имеет разрешение 1080 x 2412 пикселей и один миллиард цветов.

Основная камера OnePlus Ace Pro состоит из четырёх оптических модулей. Главный модуль построен на базе датчика Sony IMX766 и обладает оптической стабилизацией изображения. Он имеет разрешение 50 МП. Во фронтальной камере установлен сенсор на 16 МП.

Работает смартфон на процессоре Snapdragon 8+ Gen1. В оснащение входит память LPDDR5+ и UFS 3.1. Наличие мощного процессора повлияло на то, что производитель значительно улучшил систему охлаждения.

Автономную работу обеспечивает аккумулятор на 4800 мА*ч. Предусмотрена поддержка быстрой зарядки на 150 Вт. Время полной зарядки займёт всего 19 минут. Здесь используется операционная система ColorOS 12.1 с операционной системой Android 12. NFC присутствует.

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Стоимость OnePlus Ace Pro зависит от выбранной модификации. Базовая модель с набором памяти 12/256 ГБ обойдётся в 520 долларов. Комплектация 16/256 ГБ стоит 560 долларов, самая продвинутая конфигурация 16/512 ГБ оценена в 635 долларов. 

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