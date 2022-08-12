Новинку можно на официальном сайте Amazfit на площадке Tmall.

Неубиваемые смарт-часы Amazfit T-Rex 2 уже стали доступны для покупки в России. Защищённый корпус выдержал 15 тестов армейского уровня. В настоящий момент приобрести новинку можно на официальном сайте Amazfit на площадке Tmall.

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Рекомендованная стоимость Amazfit T-Rex 2 для российского рынка составила 15 990 рублей. Для международного рынка устройство доступно в четырёх расцветках, а для российских покупателей только в двух – чёрно-золотистой и чёрной.

Часы обладают высокой прочностью, и как показали многочисленные тестирования, устройство выдерживает работу при высокой влажности. Amazfit T-Rex 2 не теряют свою работоспособность даже в жаркой пустыне и на полярных ледниках. Как заявляет производитель, умные часы могут выдержать температурный режим в диапазоне от -40 градусов до +70 градусов.

Корпус не боится воздействия воды, соли и спокойно выдерживает удары. Защита корпуса по стандарту 10 АТМ. позволяет осуществлять погружение на глубину до 100 метров без вреда для устройства.

Новинка имеет более 150 режимов для занятия спортом. Если скачать приложение Zepp App, можно настроить режимы под себя и вывести на экран интервал назначенных тренировок. Часы поддерживают спутниковую навигацию. Встроенная батарея позволяет обходиться без подзарядки до 24 дней.

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Диметр экрана в Amazfit T-Rex 2 составляет 1,39 дюйма, разрешение – 454 x454 точек. Также на борту имеются встроенный альтиметр, компас, барометр, датчик пульса и кислорода в крови.