Новинка стоит от 280 долларов.

На днях официально были представлены умные часы OPPO Watch 3 Pro. Это первые в мире смарт-часы, работающие на чипе Snapdragon W5 Gen1. Они обладают широким набором функций, но при этом стоимость составляет 280 долларов. За эти деньги пользователь ещё получит ремёшок из фторкаучука. Если выбрать кожаный ремешок, цена составит 295 долларов.

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Отличаются часы от всех остальных моделей и экраном. Изготовлен дисплей по технологии LTPO, что позволяет автоматически регулировать кадровую частоту. В режиме ожидания, этот показатель составляет 1 Гц, что позволяет сэкономить заряд аккумулятора до 15%.

Диагональ экрана составляет 1,91 дюйма. Он имеет разрешение 496x378 точек. Производителем заявляется функция Always-On-Display, которая позволяет всё время отображать на экране время и другую информацию.

Если пользоваться всей функциональностью активно, то часы проработают до 5 дней без подзарядки. Но если пользователь будет только время смотреть, то устройство без подзарядки проживёт до 15 дней. Ёмкость встроенного аккумулятора – 550 мАч.

Для ведения здорового образа жизни предусмотрено 100 режимов спортивных тренировок. Функциональность позволяет измерять уровень кислорода в крови, пульс, а также можно регистрировать ЭКГ.

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Помимо Pro версии, компания представила младшую версию Watch 3. Отличаются часы AMOLED-дисплеем с разрешением 430x372 точек и диагональю 1,75 дюйма. Емкость аккумулятора несколько меньше и составляет 400 мА*ч. Их оценили в 230-250 долларов.