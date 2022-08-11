Компания Xiaomi решила не отставать от такого лидера мирового рынка смартфонов в лице Samsung и представила новый складной смартфон. Она называется Xiaomi MIX FOLD 2. По цене он несколько дешевле главного соперника, которым является Samsung Galaxy Flip 4.
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Диагональ внутреннего экрана Xiaomi MIX FOLD 2 составляет 8,02 дюйма. Здесь используется матрица Eco2 OLED. Регулировка кадровой частоты осуществляется в автоматическом режиме. Дисплей, располагающийся снаружи, обладает диагональю 6,56 дюйма. Матрица изготовлена по технологии AMOLED и обладает частотой обновления 120 Гц. Датчик освещения позволяет регулировать цветовую температуру с учётом уровня освёщенности.
Оснащается новый смартфон однокристальным чипом Snapdragon 8+ Gen1, выполненным по нормам 4-нанометровой технологии. Также предусмотрена постоянная память UFS 3.1 и оперативная память LPDDR5.
Основная камера смартфона создавалась вместе с компанией Lecia. Новый Xiaomi MIX FOLD 2оснащается тремя оптическими модулями. Основной, на 50 МП, комплектуется сенсором Sony IMX766. В ультра-широкоугольном модуле и телеобъективе установлены сенсоры на 13 МП и 8 МП соответственно. Фронтальная камера может снимать в разрешении 20 МП.
Xiaomi MIX FOLD 2 оснащается аккумулятором, ёмкостью 4500 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт. Помимо операционной системы Android 12, у смартфона есть собственная оболочка MIUI Fold 13.
Приобрести новинку в модификации 12/256 ГБ можно за 1335 долларов. Версия с набором памяти 12/512 ГБ стоит 1485 долларов. Самая прокачанная комплектация с ОЗУ 12 ГБ и ПЗУ 1 ТБ обойдётся в 1780 долларов. Будет ли Xiaomi MIX FOLD 2 продаваться за пределами Китая, пока что неизвестно. Напомним, что оригинальный Mi MIX FOLD, который со временем переименовался в просто MIX FOLD, так на глобальный рынок и не вышел.