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Motorola RAZR – новый складной смартфон на Snapdragon 8+ Gen1 стоимостью $890
Дешевле, чем Samsung Galaxy Flip 4.
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Официально представлен новый смартфон компании Motorola, исполненный в форм-факторе раскладушки. Новинка называется Motorola RAZR. Она по техническим параметры значительно лучше, чем Samsung Galaxy Flip 4, и при этом стоит дешевле.

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Смартфон оснащается гибким экраном. Диагональ внешнего дисплея составляет 2,7 дюйма, что значительно больше, чем у Galaxy Flip 4. Разрешение равно 800 x 573 точки. Панель построена на OLED-матрице. С внешнего дисплея можно управлять камерой.

Основной дисплей, который складывается пополам, получил диагональ 6,7 дюйма. Экран выпустила местная компания Huaxing Optoelectronics. Под местной мы подразумеваем китайскую, ведь бренд Motorola уже принадлежит Lenovo. Частота обновления дисплея составляет 144 Гц, а разрешение – 2400 x 1080 точек. 

Как и соперник от компании Samsung, новинка работает на восьмиядерном процессоре Snapdragon 8+ Gen 1, который выполняется по нормам технологии 4 нм. Самая простая модификация оснащается набором памяти 8/128 ГБ. Также доступны варианты 8/256 ГБ и 12/512 ГБ. 

По части камер Motorola RAZR вновь обходит складной смартфон Samsung. Основной модуль на 50 МП оснащен сенсором OmniVision OV50A. Также предусмотрен широкоугольный объектив. Есть в новинке система оптической стабилизации изображения. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 МП. 

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Приобрести новинку можно будет по цене от 890 долларов до 1085 долларов в зависимости от модификации. Уже сейчас в Китае начались предварительные заказы на Motorola RAZR. Предыдущие смартфоны серии RAZR продавались в России официально, поэтому есть вероятность, что новинка тоже доберётся рано или поздно до российского рынка.

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