Довольно дешёвая модель, учитывая параметры.

Китайская компания Motorola анонсировала первый в мире смартфон, оснащённый основной камерой с разрешением 200 МП. Новинкой оказался Motorola X30 Pro, который при этом стоит довольно недорого.

реклама

Смартфон оснащается изогнутым дисплеем на 6,67 дюйма, который построен на матрице OLED. Панель формата Full HD+ может похвастаться частотой обновления 144 Гц. Прямо под экраном находится сканер отпечатка пальца.

Главная сенсация заключается в камере Motorola X30 Pro, которая обладает разрешением на 200 МП. Она построена на базе сенсора Samsung с пикселями размером 0,64 мкм. Оптический формат – 1/1,22 дюйма. Также в оснащение входит широкоугольный объектив. Он соединён с сенсором, разрешение которого составляет 50 МП, а угол обзора – 117 градусов. На тыльной стороне ещё расположен оптический модуль для портретной и макросъёмки с разрешением 12 МП. В его основе лежит сенсор Sony IMX663. Высоким качеством съёмки отличается и фронтальная камера на 60 МП. Она здесь не подэкранная.

Процессор в Motorola X30 Pro восьмиядерный – 4-нанометровый Snapdragon 8+ Gen 1. Из-за высокой мощности производитель предусмотрел большую площадь охлаждения. Что касается памяти устройства, оперативки установлен может быть 8 ГБ или 12 ГБ, а вместимость постоянного запоминающего устройства – 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ на выбор покупателя.

Камерофон оснащается аккумулятором на 4610 мА*ч, а его быстрая зарядка имеет мощность 125 Вт и способна полностью зарядить АКБ всего за 19 минут. Помимо этого, имеется поддержка беспроводной зарядки 50 Вт и обратная беспроводная зарядка, мощность которой составляет 10 Вт. В смартфоне предусмотрен NFC чип для бесконтактной оплаты, а также стереодинамики и прошивка MYUI на базе операционной системы Android 12.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке 12700KF за копейки в Ситилинке 3060 Gigabyte дешевле 40 тр 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Если учитывать стоимость, то первый в мире 200 МП смартфон оказался недорогим. Приобрести Motorola X30 Pro можно в базовой модификации за 520 долларов. Цена за более продвинутые варианты составит 595 долларов и 640 долларов соответственно.