Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
blog За пост начислено вознаграждение
Samsung Galaxy Flip 4 – Snapdragon 8+ Gen1, две 12-МП камеры и старый дизайн по цене от $999
Минимум отличий в сравнении с Flip 3.
анонсы и реклама
3060 Gigabyte дешевле 40 тр
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3080 Gigabyte подешевела на порядок

На официальной презентации помимо Samsung Galaxy Fold 4 был представлен и другой складной смартфон. Вторая новинка компании из Южной Кореи называется Samsung Galaxy Flip 4. Отличий среди моделей не так много, и производитель решил обойтись без революционных изменений.

реклама

В качестве основного экрана используется Dynamic AMOLED панель, диагональ которой составляет 6,7 дюйма. Разрешение матрицы соответствует формату Full HD+, а кадровая частота составляет 120 Гц. Соотношение сторон дисплея – 22:9.

Наружный экран изменений не претерпел в сравнении со смартфоном третьего поколения. Его диагональ так же составляет 1,9 дюйма и построен он на AMOLED-матрице. Но изменения коснулись его функциональности. Теперь с наружного экрана можно легко ответить на сообщения. Для этого следует выбрать подходящий эмодзи.

Основная камера в новинке такая же, как и у предшествующей модели Galaxy Flip 3. В Samsung Galaxy Flip 4 используется основной сенсор на 12 МП, который дополняется ультра-широкоугольным модулем идентичного разрешения. Система оптической стабилизации изображения тоже на месте. 

Складная новинка оснащается сканером отпечатка пальца, который находится сбоку. В качестве программной платформы используется операционная система Android 12 и фирменная оболочка One UI 4.1.

Сердцем Samsung Galaxy Flip 4 выступает однокристальная система Snapdragon 8+ Gen1. Аккумуляторная батарея получила поддержку быстрой зарядки по проводу мощностью 25 Вт и имеет ёмкость 3700 мА*ч.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Рухнула цена i9 12900K на треть
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
12700KF за копейки в Ситилинке
-20% на 3060 в Cитилинке
3060 MSI за 44тр в Регарде
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
RX 6600 за 30тр в Регарде
В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Старт продаж флагмана запланирован на 26 августа 2022 года. Стоимость Samsung Galaxy Flip 4 не изменилась в сравнении с предшественником и составила 999 долларов за базовую модификацию памяти с 8 ГБ оперативки и накопителем ёмкостью 128 ГБ.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#samsung
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Представлены смарт-часы Samsung Galaxy Watch 5 и Watch 5 Pro стоимостью от $280
Анонс Samsung Galaxy Fold 4 – Snapdragon 8+ Gen1, подэкранная камера и до 1 ТБ встроенной памяти
Анонсированы наушники Samsung Galaxy Buds 2 Pro по цене $230
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Nvidia открыла сезон невиданных скидок на видеокарты RTX 20 и RTX 30
72
Космический корабль Илона Маска Crew Dragon упал на ферму в Австралии – видео гигантского обломка
2
Майнинг Эфира становится прибыльным – отбить вложения в GeForce RTX 3060 Ti можно всего за 10 мес
18
Выбираем оптимальную видеокарту для монитора с разрешением 2К – 5 игровых GPU со скидками до 30%
20
Ученым впервые удалось зарегистрировать землетрясение с помощью флотилии воздушных шаров
+
Сколько ОЗУ нужно здоровому геймеру для полного счастья – разрушаем одну легенду в актуальных играх
37
Capcom повысила цены в Steam в тех регионах, которые используются игроками для обхода санкций
5
На что способна GeForce GTX 980 в 2022г – ищем потенциал флагмана через 8 лет после начала продаж
6
Почему видеокарты AMD плохо покупают в РФ и какие модели достойны внимания геймеров
25
В сети появились кадры игрового процесса Diablo 4
+
С 1 сентября Евросоюз может начать официальную конфискацию имущества граждан РФ
13
Очередная утечка – база данных абонентов оператора Tele2 на 7 500 000 строк попала в открытый доступ
7
Динамика игровой выручки NVIDIA говорит о надвигающемся криптопохмелье
16
Инсайдеры подтвердили, что GeForce RTX 4070 за $500 окажется быстрее GeForce RTX 3090 Ti за $2000
20
Доходность майнеров растёт, а PoS уже стучится в окно
4
Стоимость Ryzen 7 7700X окажется не выше $300, а ценник на Ryzen 9 7900X и 7950X подрастёт — инсайд
13
В Rockstar Games дали комментарий по поводу качества GTA 6: оно обещает быть революционным
1
Intel представила профессиональные видеокарты Arc Pro
1
Курс Эфира может обвалиться на фоне роста инфляции в США, перехода на PoS и остановки майнинга
5
Oppo и OnePlus вынуждены прекратить продажи в Германии
1

Популярные статьи

Сравниваем в цене две мощные игровые сборки августа 2022 года: c Core i5-12400 и Ryzen 5 5600X
45
Главные игры августа 2022 года
5
Краткий анализ графических настроек и работы FSR 1.0 в игре Deathloop
60
Очки смешанной реальности Apple ожидаются в начале 2023 года по цене 2000 долларов
10
Рост Ethereum 2022 и какие ждать цены на видеокарты
5

Сейчас обсуждают

Семён Иванов
22:14
В идеальных условиях? Да и в принципе, где купить такой диск и сколько он стоит и кто замерил эту 1-2 тысячи лет??
Причины, по которым не стоит хранить важную информацию на SSD, флеш-накопителях и картах памяти
Лопшо Педунь
22:10
Гражданам России разрешили скачивать контент для взрослых – Верховный суд РФ создал первый прецедент
Лопшо Педунь
22:09
Гражданам России разрешили скачивать контент для взрослых – Верховный суд РФ создал первый прецедент
warmuza
22:09
Мне-то зачем возмущаться, мне с этих просмотров денюжки идут.
Сравниваем в цене две мощные игровые сборки августа 2022 года: c Core i5-12400 и Ryzen 5 5600X
ахахах
22:09
западную украину,западу хочет продать,но там желающих там немного купить щас.Подвох же может быть и украины самой нестанет вдруг
Гражданам России разрешили скачивать контент для взрослых – Верховный суд РФ создал первый прецедент
Лопшо Педунь
22:09
Гражданам России разрешили скачивать контент для взрослых – Верховный суд РФ создал первый прецедент
Лопшо Педунь
22:09
Гражданам России разрешили скачивать контент для взрослых – Верховный суд РФ создал первый прецедент
Лопшо Педунь
22:09
Гражданам России разрешили скачивать контент для взрослых – Верховный суд РФ создал первый прецедент
Лопшо Педунь
22:08
Гражданам России разрешили скачивать контент для взрослых – Верховный суд РФ создал первый прецедент
Лопшо Педунь
22:08
Гражданам России разрешили скачивать контент для взрослых – Верховный суд РФ создал первый прецедент
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем