Минимум отличий в сравнении с Flip 3.

На официальной презентации помимо Samsung Galaxy Fold 4 был представлен и другой складной смартфон. Вторая новинка компании из Южной Кореи называется Samsung Galaxy Flip 4. Отличий среди моделей не так много, и производитель решил обойтись без революционных изменений.

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В качестве основного экрана используется Dynamic AMOLED панель, диагональ которой составляет 6,7 дюйма. Разрешение матрицы соответствует формату Full HD+, а кадровая частота составляет 120 Гц. Соотношение сторон дисплея – 22:9.

Наружный экран изменений не претерпел в сравнении со смартфоном третьего поколения. Его диагональ так же составляет 1,9 дюйма и построен он на AMOLED-матрице. Но изменения коснулись его функциональности. Теперь с наружного экрана можно легко ответить на сообщения. Для этого следует выбрать подходящий эмодзи.

Основная камера в новинке такая же, как и у предшествующей модели Galaxy Flip 3. В Samsung Galaxy Flip 4 используется основной сенсор на 12 МП, который дополняется ультра-широкоугольным модулем идентичного разрешения. Система оптической стабилизации изображения тоже на месте.

Складная новинка оснащается сканером отпечатка пальца, который находится сбоку. В качестве программной платформы используется операционная система Android 12 и фирменная оболочка One UI 4.1.

Сердцем Samsung Galaxy Flip 4 выступает однокристальная система Snapdragon 8+ Gen1. Аккумуляторная батарея получила поддержку быстрой зарядки по проводу мощностью 25 Вт и имеет ёмкость 3700 мА*ч.

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Старт продаж флагмана запланирован на 26 августа 2022 года. Стоимость Samsung Galaxy Flip 4 не изменилась в сравнении с предшественником и составила 999 долларов за базовую модификацию памяти с 8 ГБ оперативки и накопителем ёмкостью 128 ГБ.