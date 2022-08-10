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Флагманский смартфон Samsung Galaxy Fold 4 был официально представлен сегодня на официальном мероприятии Galaxy Unpacked. Этот девайс обладает гибким экраном, а насколько получилась удачной модель, покажет лишь время.

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Внутренний экран изготовлен на Dynamic AMOLED 2X матрице. Его диагональ в разложенном состоянии составляет 7,6 дюйма. Что касается кадровой частоты, её показатель здесь составляет 120 Гц. Надёжную защиту от царапин обеспечивает закалённое стекло Gorilla Glass Victus+. Наружный экран также построен на AMOLED панели. Диагональ уменьшена до 6,2 дюйма, а разрешение при этом составляет 2316 x 904 пикселя.

Работает смартфон на однокристальном процессоре Snapdragon 8+ Gen 1. Чипсет дополнен 12 ГБ оперативной памяти. А вот постоянной памяти может быть на выбор 256 ГБ или 512 ГБ. Нужно отметить, что будет еще и эксклюзивная версия с накопителем на 1 ТБ. Приобрести можно будет исключительно на официальном сайте и доступно такое предложение будет не для всех регионов.

На тыльной стороне Samsung Galaxy Fold 4 расположено три объектива. Самый главный получил разрешение 50 МП. Рядом расположен широкоугольный объектив и система оптической стабилизации. Также имеется модуль для 30-кратного увеличения. Называется он «Space Zoom». Для такой фотосъёмки предназначается модуль на 10 МП. Уделить внимание следует и фронтальной камере, которых в смартфоне сразу две. На внешнем экране располагается модуль на 10 МП. «Внутренняя» селфи-камера размещена под дисплеем, а её разрешение составляет 4 МП.

Работает новый смартфон на операционной системе Android 12 с оболочкой One UI 4.1. Корпус надёжно защищён от влаги по стандарту IPX8. Тестирования показали, что устройство может выдержать погружение под воду глубиной до 1,5 метра. Конструкция, по словам производителя, должна выдержать до 200 000 складываний и раскладываний. Что касается автономной работы, в Samsung Galaxy Fold 4 используется аккумулятор на 4400 мА*ч с быстрой зарядкой 25 Вт. Восполнить половину заряда аккумулятора можно всего за полчаса.

Смартфон оснащается алюминиевой рамкой. В сложенном состоянии размеры составляют 155,1 x 67,1 x 15,8 мм, а в разложенном – 155,1 x 130,1 x 6,3 мм. Вес нового смартфона равен 263 грамма.

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Стоимость за базовую версию Samsung Galaxy Fold 4 составляет 1800 евро. Если выбирать модификацию с объёмом памяти 512 ГБ, придётся заплатить 1920 евро. Эксклюзивную версию с памятью 1 ТБ можно будет приобрести за 2160 евро. Предварительный заказ можно сделать уже сейчас, но официальные продажи стартуют с 25 августа.