Ещё одна новинка на Galaxy Unpacked.

В рамках мероприятия Galaxy Unpacked компания Samsung анонсировала стильные и мощные беспроводные наушники Galaxy Buds 2 Pro. Это премиальная версия прошлогодней модели, которая несколько отличается по стилю. Качество звучания, а также шумоподавление значительно улучшились. Несколько расширились и функциональные возможности.

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Новые наушники отличаются безупречным матовым дизайном и в отличие от предшествующих моделей не имеют глянцевых вставок. Для отличного звучания высоких и низких частот предусмотрено по два динамика в каждом наушнике. Также есть поддержка 24-битного Hi-Fi Audio. За счет функции «звуковой прозрачности» Samsung Galaxy Buds 2 Pro при распознавании голоса автоматически уменьшают громкость мультимедиа.

Встроенный аккумулятор наушников обладает ёмкостью 61 мА*ч, а батарея в футляре имеет ёмкость 500 мА*ч. Корпус получил защиту от влаги по стандарту IPX7. При активном шумоподавлении наушники могут проработать без подзарядки до 5 часов. Если шумоподавление отключить, работа продлится до 8 часов.

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Приобрести беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds 2 Pro можно в сиреневой, черной и белой расцветке. Официальные продажи начнутся с 26 августа, а стоимость составит 230 долларов.