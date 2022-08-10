Также в РФ дебютировали две более дешёвые модели.

3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде

3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде

3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке

3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке

-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке

В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte

В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte

Компания realme продолжает расширять ассортимент своей техники на российском рынке. На днях в России появился первый в мире SLED-телевизор со Smart-TV. Картинка отображается в формате 4К, а диагональ панели составляет 55 дюймов.

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Новинка имеет сертификат TUV Rheinland, который подтверждает, что телевизор излучает незначительный уровень вредного синего цвета. За качественное звучание отвечает система Dolby Audio. Мощность аудиосистемы составляет 24 Вт. Технология SLED обеспечивает сверхширокую цветовую гамму и охват 108% цветового пространства NTSC.

Работает новый телевизор на четырёхъядерном процессоре MediaTek. В качестве графического чипа используется Mali-470 MP3. От общей площади лицевой стороны экран занимает 94%, а в качестве операционной системы используется Android TV.

Также компания выпустила телевизоры Realme Smart TV 4K диагональю 43 дюйма и 55 дюйма, но уже без поддержки технологии SLED. Они также могут похвастаться объёмным звучанием Dolby Vision, а охват цветовой гаммы DCI-P3 составляет 90%.

Ширина рамок вокруг дисплея небольшая и равна 2,2 см. Что касается объёма эффективной площади, она составляет 97,2%. Работают телевизоры на процессоре MediaTek с графическим ускорителем Mali-G52. В оснащение устройств входит 2 ГБ оперативной памяти, а встроенной памяти здесь предусмотрено 16 ГБ. Обе модели работают на базе операционной системы Android TV. Также отметим наличие голосового помощника, что делает пользование телевизором ещё удобнее.

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Телевизор realme Smart TV SLED 4K диагональю 55 дюйма доступен по цене 59 990 рублей. Рекомендованная стоимость realme Smart TV 4K 55 дюйма и 43 дюйма составляет 49 990 и 39 990 рублей соответственно. При покупке любой модели покупателя ждёт подарок в виде трёхмесячной подписки на просмотр фильмов в онлайн-кинотеатре IVI.