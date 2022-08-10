Характеристики новинок уже известны.

Ещё одно грандиозное мероприятие Xiaomi состоится 11 августа 2022 года. На презентации китайская компания официально представит сразу несколько интересных новинок.

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Одна из новинок – планшетный компьютер Xiaomi Pad 5 Pro. Он оснащается рамкой вокруг экрана, которая имеет одинаковую ширину со всех сторон. Что касается камеры, то она выглядит как у смартфонов Xiaomi 12. Основной объектив получит разрешение 50 МП. Будет ещё два дополнительных сенсора и вспышка.

Вместе с новым планшетом, Xiaomi 11 августа представит премиальные наушники Buds 4 Pro. Изображение флагманской новинки было рассекречено и можно судить, что гарнитура будет внутриканальной.

Компактные размеры и золотистая расцветка должны приглянуться многим пользователям. За счёт встроенной системы объёмного звучания музыка будет воспроизводиться качественно и детализировано. Также будет предусмотрена система шумоподавления во время телефонных разговоров.

На просторах интернета ещё в мае была рассекречена информация, что новые беспроводные наушники получат шумоподавление до 43 дБ, а также режим, который снижает шум ветра. Без подзарядки устройство сможет проработать до 36 часов.

Главной же новинкой 11 августа станет смартфон Xiaomi MIX FOLD 2 станет настоящим революционным прорывом, по словам компании. Как заявляет основатель Xiaomi, производитель занимался четыре года исследованиями складных смартфонов и теперь выпустит грандиозную модель.

Складной смартфон получит 8-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц, а разрешение при этом составит 2,5K. Диагональ внешнего экрана будет равна 6,5 дюйма. Также отметим оптику Leica и мощный процессор Surge C1.

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Нужно отметить, что презентация, которая пройдёт 11 августа 2022 года, даст нам до 30 новых девайсов Xiaomi. Об этом официально заявил главный директор компании Лэй Цзюнь.