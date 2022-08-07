После старта продаж цена вырастет на $30.

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Флагманский смартфон Nubia Red Magic 7S уже можно предварительно заказать в европейских странах до начала официального старта продаж. Устройство обладает впечатляющим дизайном и мощными характеристиками.

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Лицевую сторону Nubia Red Magic 7S покрывает 6,8-дюймовый дисплей на AMOLED-матрице. Экран формата Full HD+ с разрешением 2400 x 1080 пикселей получила поддержку частоты обновления до 120 Гц.

Фронтальная камера находится под экраном, что является одной из особенностей нового игрового флагмана. Её разрешение составляет 16 МП. В основной камере новинки установлены модули на 64 МП, 8 МП и 2 МП

В основе Nubia Red Magic 7S лежит однокристальная система Snapdragon 8+ Gen1. В зависимости от модификации, оперативной памяти может быть 12 ГБ или 18 ГБ. ПЗУ предусмотрено 256 ГБ или 512 ГБ.

Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч. Поддерживается быстрая зарядка на 65 Вт, что позволит очень быстро зарядить смартфон. На борту девайса установлена операционная система Android 12 с фирменной оболочкой RedMagic UI. Имеется встроенный NFC-чип, а также адаптеры Bluetooth и Wi-Fi 6E.

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Среди особенностей новинки можно выделить систему охлаждения, которая светится разными цветами. Сейчас модель доступна для предварительного заказа. Стоимость Nubia Red Magic 7S составила 699 долларов и 869 долларов в зависимости от модификации. Когда начнутся продажи, флагман подорожает до 729 долларов и до 899 долларов соответственно.