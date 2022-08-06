Компания LG анонсировала портативную колонку для российских покупателей. Модель XBOOM 360 способна звучать со всех сторон. Динамик обладает отражающей структурой и именно поэтому звучание очень чёткое, насыщенное и детализированное.
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Высокие частоты воспроизводятся максимально чётко за счёт титановой диафрагмы. За низкие и средние частоты отвечает вуфер. Выходная мощность портативной колонки составляет 120 Вт.
Помимо высококачественного воспроизведения музыки колонка выделяется подсветкой по кругу. Можно воспользоваться любым из трёх режимов – «Режим вечеринки», «Режим природы» и «Окружающий режим».
Умная колонка поддерживает связь со специальным мобильным приложением LG XBOOM. С таким софтом каждый пользователь почувствует себя настоящим ди-джеем. Открывается возможность смешивать сразу несколько семплов, использовать аудиоэффекты и многое другое.
Без подзарядки музыку можно прослушивать в течение 10 часов. Вес устройства составляет 5,8 кг, а для переноски предусмотрена специальная металлическая ручка. Приобрести портативную колонку от LG можно за 33 490 рублей.