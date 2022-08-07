Топовая версия стоит 1675 долларов.

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Совсем недавно вышел ноутбук Fujitsu Lifebook WU-X/G2, который является самым лёгким лэптопом в мире. Его вес составляет всего лишь 634 грамма, при этом диагональ экрана не самая маленькая. Размеры – 307 x 197 x 15.5 см. Если брать в сравнение 12,9 дюймовый iPad Pro, его вес составляет 682 грамма.

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У новинки корпус выполнен из углеродного волокна. Диагональ экрана составляет 13,3 дюйма. Разрешение ЖК-дисплея соответствует формату Full HD (1920 x 1080 точек). Также есть веб-камера с защитной шторкой.

В оснащение самого легкого ноутбука входит процессор Intel Core 12-го поколения. Выпускается устройство в нескольких модификациях. Объём оперативной памяти может составлять до 32 ГБ. Что касается ПЗУ, то в минимальной комплектации ёмкость накопителя составляет 256 ГБ, а в максимальной – 2 ТБ. При необходимости, каждый пользователь может отдельно купить оптический привод.

Fujitsu Lifebook WU-X/G2 оснащается портом HDMI, стандартным разъёмом для наушников 3,5 мм, и есть слот под карту памяти. Также предусмотрены USB-интерфейсы.

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Приобрести модификацию с процессором Intel Core i5 с 8/256 ГБ памяти можно за 1370 долларов. Самую продвинутую версию можно купить за 1675 долларов. Производитель даёт гарантийный срок на три года.